Dipiazza: Kontrole na meji so neumne

Tržaški župan Roberto Dipiazza ni navdušen nad kontrolami na mejnih prehodih s Slovenijo. »Te kontrole so neumne in nepotrebne,« je izjavil ob koncu pogovora o izzivih turizma na območju med Trstom in Tržičem. Prvega moža občine, na čelu desnosredinske koalicije, smo po dogodku vprašali, ali je res prepričan v nepotrebnost kontrol. Njegovi kolegi na desnici, med njimi deželni odbornik za varnost Pier Paolo Roberti, namreč prepričano zagovarjajo prisotnost policistov na mejah, češ da preprečujejo neregularne vstope v Italijo. »Policisti pri nas redno nadzorujejo samo štiri mejne prehode. Kaj pa vsi ostali,« se je spraševal Dipiazza. »V Slovenijo bi lahko zapeljal pri Lazaretu, se vrnil v Italijo prek Čampor, pa prek Plavja spet v Slovenijo: kontrol tam ni«. Tudi glede številk je bil kritičen: »250 tisoč, tristo tisoč, kdo ve, koliko vozil so res kontrolirali? Kako so jih kontrolirali,« se je spraševal župan in se obregnil tudi ob stroške za zamrznitev Schengna. »Veste koliko stane nastanitev za policiste na meji, hotel, obroki,« je še ogorčeno ugotavljal.