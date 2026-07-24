Nočitve turistov so se v Miljah podvojile

V zadnjih šestih letih so se turistične nočitve na območju miljske občine skoraj podvojile. Leta 2019 je bilo nočitev na Miljskem 55.814, lani pa kar 100.228. Podatke je objavila deželna turistična organizacija FJK PromoTurismo, predstavil pa jih je pristojni deželni odbornik Sergio Emidio Bini.Leta 2025 so miljski hoteli zabeležili 65.394 nočitev (kar v primerjavi z letom 2019 predstavlja 53-odstotni porast), v drugih turističnih nastanitvah so turisti preživeli 18.104 noči (63,7-odstotni porast), največjo rast pa so zabeležili pri stanovanjih oziroma hišah za kratkoročni najem. Nočitev je bilo sicer »le« 16.830, v primerjavi z letom 2019 pa predstavlja lanski podatek kar 713,4-odstotno rast. Skupen porast nočitev je bil torej približno 80-odstoten.

Kot je poudaril odbornik Bini, je k takšnemu turističnemu razcvetu pripomoglo predvsem zanimanje turistov iz tujine. Teh je bilo lani za malo več kot polovico (približno 55.000), v primerjavi z obdobjem pred pandemijo se je število nočitev tujih turistov povečalo za 110 %. Akterji v turističnem sistemu so zabeležili tudi porast italijanskih turistov, ki je bil sicer nekoliko manjši kot pri tujcih. Število nočitev italijanskih turistov je zraslo za 53,6 odstotka. Zanimivo je tudi, da ostanejo tuji turisti povprečno dva do tri dni, Italijani pa so bivanje podaljšali z dveh na štiri dni.