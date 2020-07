Dipiazza se roga županu Reke zaradi neizvolitve v parlament

Tržaški župan Roberto Dipiazza je danes na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, v katerem se porogljivo obrača na reškega župana Vojka Obersnela, ki na nedeljskih volitvah ni bil izvoljen v hrvaški parlament. Med županoma se je zaiskrilo že lani, ko je tržaška občinska uprava na dan D’Annunzieve zasedbe Reke na tržaškem Borznem trgu odkrila kip, posvečen vojnemu hujskaču in pesniku. To ni bilo po godu Obersnelu, ki je Dipiazzi poslal pismo, v katerem je izrazil svoje nelagodje zaradi slavljenja D’Annunzia, ki je za marsikoga sporna osebnost.

»Poslušajte to, reški župan ni bil izvoljen v hrvaški parlament, na Reki, v mestu, kjer še vedno živi veliko Italijanov, je prejel zelo malo glasov,« je z malodane posmehljivim tonom dejal Dipiazza, prislonjen ob D’Annunziev kip. »V zadnjem obdobju me je večkrat ostro napadel, napadel je mesto Trst glede zgodovinskih zadev, glede tega, kar je bilo ali pač ni bilo storjeno. Županu Reke zato povem, da se na koncu izplačajo opravljena dela in dobro upravljanje. Voditi kampanjo s tako nizkim političnim nivojem se mu ni obrestovalo: ljudje ga niso volili, tako ostaja reški župan in ne gre v hrvaški parlament.«

Na koncu sporočila, ki do reškega prvega občana ni bilo nič kaj kolegialno, kaj šele spoštljivo ali v duhu konstruktivne kritike, je manjkal samo privoščljiv »tiè« – toliko o očitanem »nizkem političnem nivoju« ...