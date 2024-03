Diskriminaciji je treba narediti konec

Ob mednarodnem dnevu žensk je po mestnih ulicah potekal shod, ki ga je organiziralo združenje Non una di meno. Na njem se je zbralo okoli 400 protestnikov, na shodu za boljši položaj žensk pa je bilo tudi veliko moških.

»Skrajni čas je, da ustavimo diskriminacijo, spolno nasilje nad ženskami, da zagotovimo ustrezno reproduktivno zdravje, obvarujemo pravico do odločanja o naših telesih, oblikujemo boljšo politiko in okolje za vse ženske. Verjamemo, da je osvoboditev žensk povezana z bojem proti kapitalizmu in vsem neenakostim, ki jih ta sistem ustvarja,« je v nagovoru dejala ena od organizatork shoda, ki je glasno vzklikala tudi slogan: »Vogliamo le mimose, ma siamo furiose.«

Udeleženci shoda so s Trga Hortis krenili proti nabrežju ter mimo Ulice Ghega in Trga Oberdan do Ljudskega vrta. Ulico Giulia so poimenovali po Giulii Cecchettin, žrtvi femicida, ki je novembra lani pretresel Italijo, sledilo je branje imen vseh žensk, ki so od takrat do danes podlegle nasilnim partnerjem.