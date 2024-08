Diskriminacijo odpravljajo tudi na plaži

Občina Devin - Nabrežina bo od ponedeljka, 5. avgusta, ljudem z različnimi oblikami invalidnosti zagotavljala brezplačno pomoč pri dostopu do plaže in vodnih športov. Projekt, pri katerem sodelujeta društvo Disequality in zadruga Luce, v celoti financira občina.

»To je prvi korak pri zagotavljanju inkluzivnih počitnic,« v sporočilu za medije poudarja devinsko-nabrežinska odbornica za socialno politiko Marjanka Ban. »V kopališču Castelreggio v Sesljanu bo avgusta delovala služba za pomoč gibalno oviranim ljudem. Inkluzija je tema, ki mi je zelo pri srcu in za katero se je občina že zavzela, ko je podprla projekt Open Day Open Bay društva Disequality in projekt A-mare il mare v partnerstvu z zavodom PromoturismoFVG.«

Brezplačna storitev, ki bo na voljo ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah med 15.30 in 17.30, vključuje pomoč osebja zadruge Luce in društva Disequality. Kdor bi potreboval pomoč in informacije, se lahko obrne na zaposlene v kopališču. »Povpraševanje po pomoči na plaži bomo pozorno spremljali, saj bi storitev prihodnje poletje vzpostavili že v juniju. Zavzemamo se za pridobitev dodatnih sredstev, ki bi omogočila nudenje te storitve v daljšem časovnem terminu,« dodaja Marjanka Ban. Zadovoljstvo izraža tudi devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. »Premagovanje ovir, ki ustvarjajo diskriminacijo, je cilj, ki ga občinski odbor zasleduje na vseh področjih z vsemi sredstvi. Stremimo po tem, da bi bila občina nasmejano in prijazno območje, kjer lahko vsi občutijo, da so zaželeni, sprejeti in podprti.«