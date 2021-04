Diva združuje kulturo s podjetništvom

Kultura in ustvarjalnost sta v ospredju novega evropskega razpisa Diva Interreg Italija-Slovenija - Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij.

Razpis ima namen ustvariti čezmejna sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji ter organizacijami, ki se ukvarjajo z umetnostnim ustvarjanjem, z željo, da bi na območjih Interreg Ita-Slo nastale tehnološke, komercialne in socialne novosti.

Razpis so včeraj predstavili Dežela Furlanija - Julijska krajina, znanstveni park Area Science Park in Friuli Innovazione.

S projektom, ki vodi v inovacijo in trajnostni razvoj, se lahko na razpis prijavijo samo mala in srednje velika podjetja, katerih redna dejavnost ni kulturne narave. Sedež podjetja mora biti na ozemlju Furlanije - Julijske krajine, v nekaterih pokrajinah Veneta (Benetke, Belluno, Treviso) ter v Primorsko-notranjski, Osrednjeslovenski, na Gorenjski, Obalno-kraški ali v Goriški regiji. Podjetja iz Fjk morajo imeti registrirano šifro Ateco, ki ni navedena v skupini kulturnih oz. ustvarjalnih podjetij.

Razpis je vreden 900 tisoč evrov. Projekte – vsakemu bodo namenili do 45 tisoč evrov – lahko podjetja predstavijo do 17. maja. Komisija bo nato izbrala največ 21 projektov, ki jih morajo partnerji izpeljati do 30. aprila 2022.

Več informacij za podjetja in družbe na spletni strani www.ita-slo.eu/it/diva.