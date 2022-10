Divji prašiči obiskali proseški vrtec

Pred otroškim vrtcem na Proseku je danes starše in otroke, ki so se odpravljali vanj, čakalo neprijetno presenečenje. Na dvorišču so namreč opazili šest mladih divjih prašičev, starši so zato poklicali gozdarsko policijo. O divjih prašičih je gozdarsko policijo obvestil tudi stanovalec sosednje hiše, ker je enemu od njih uspelo priti na njegovo dvorišče. Ko pa je tja dospela gozdarska policija, živali ni bilo več na spregled. Zato so se razgledali naokoli in zbirali pričevanja.

Divji prašiči, ki jih je danes v Trstu zelo veliko, so se po vsej verjetnosti tam okoli potikali z materjo in se nato izgubili, z dvorišča vrtca pa niso našli poti ven. Naposled se jih je nekaj odpravilo kar po cesti, drugi pa so se oddaljili preko zemljišča zapuščene hiše v bližini vrtca.