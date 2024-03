Dnevi Fai danes in jutri tudi v slovenščini

V sklopu spomladanskih dnevov Fai si bo mogoče danes in jutri od 10. do 18. ure možno ogledati glavni sedež tržaške univerze, astronomski observatorij v gradu Basevi in bližnjo vilo Bazzoni. V gradu in vili bosta oba dneva tudi vodena ogleda v slovenščini ob 16. uri, za katere bodo poskrbeli dijaki Tehniškega zavoda Žige Zoisa.

Na tržaški univerzi si bo mogoče ogledati tudi pinakoteko v rektoratu ter razstavo o Kaniszi. V gradu Basevi in vili Bazzoni pa bodo obiskovalci z vodenimi ogledi predvsem spoznavali arhitekturo teh stavb, ki so običajno zaprte za publiko.