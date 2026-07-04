Do 30. novembra se lahko izognejo kazni

Do 30. novembra letos imajo tržaški občani možnost, da poravnajo morebitne neplačane občinske davke iz obdobja med 1. januarjem 2017 in 30. aprilom 2026, ne da bi pri tem plačali tudi predvideno kazen. Zadevni sklep je maja potrdil tržaški občinski svet, od minule srede pa je dejansko možno izkoristiti te ugodnosti.

»S tem prvič uvajamo takšno olajšavo za davkoplačevalce. Po podatkih, ki jih imamo, zadeva ukrep med 12 in 13 tisoč Tržačanov, zato menimo, da lahko zanima marsikoga,« je za Primorski dnevnik povedala predsednica družbe za pobiranje občinskih dajatev Esatto Raffaella Del Punta. Davkoplačevalci, ki lahko izkoristijo olajšavo pri izplačevanju davkov z zamudo in jih družba Esatto že ima v evidenci, bodo v prihodnjih tednih prejeli navodila za plačilo davkov brez kazni preko sistema PagoPA. Kdor pa želi takoj poravnati neizplačane občinske davke, se lahko obrne na družbo Esatto preko elektronske pošte (na naslov riscossioni@esattospa.it) oziroma certificirane elektronske pošte (esattospa_comunicazioni@legalmail.it), ali pa se lahko zglasi v uradih Esatta (ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8.30 do 16. ure in ob sredah od 8.30 do 13.30).

»Kdor se bo odločil, da se bo poslužil možnosti plačila brez kazni, bo s tem kar precej prihranil,« je izpostavila Del Punta, ki je pojasnila, da znašajo kazni za neplačane davke tudi 30-odstotno vrednost neporavnane vsote, v drugih primerih pa tudi stoodstotno in še več. Pri tem je poudarila, da bodo davkoplačevalci z novim ukrepom oproščeni izključno plačila kazni. Izplačati pa bodo morali celotno dajatev in obresti ter poravnati stroške za vročanje obvestil ter za izvršilne in zavarovalne postopke. Večkrat je tudi poudarila, da po polnoči 30. novembra občani ne bodo več oproščeni kazni nad neizplačanimi davčnimi dajatvami, zato naj pozorno spremljajo zadevo in pazijo na rok, torej naj ne zamujajo. Občani, ki imajo finančne težave, lahko zaprosijo za možnost plačila občinskih dajatev na obroke. Kdor je sprožil pritožbeni postopek v zvezi z izplačevanjem občinskih davkov, pa se bo moral temu najprej odpovedati, nato bo lahko oproščen kazni. Vse informacije in potrebni obrazci so objavljeni na spletni strani družbe Esatto esattospa.it.