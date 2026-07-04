Za openske jusarje nobene spremembe

»Ni nobene atomske bombe.« Tako je v zvezi z odredbo zemljiškoknjižnega sodnika o tržaških, točneje openskih jusarskih zemljiščih, ocenil tržaški občinski svetnik in nekdanji predsednik kontovelskega jusa Stefano Ukmar. Sodnik je namreč v sredo posodobil oziroma dopolnil odredbo, jusarji morajo vrnitev zemljišč še dočakati.

Odredba, ki jo je sodnik v prvi verziji objavil 24. junija, ima po novem pripis, napisan s peresom. Ta dopolnjuje obstoječe člene s tremi točkami. Sodnik Andrea D’Alessio je dodal, da je pred prepisom lastništva nad zemljišči z Občine Trst na openske jusarje potrebno počakati na sodbo rimskega vrhovnega sodišča v zvezi z obstojem oziroma neobstojem ločenega upravljanja jusarskega premoženja na Tržaškem. Tudi sodbo drugostopenjskega sodišča, ki je zajamčilo neobstoj ločenega upravljanja na Tržaškem, se lahko ob jusarska zemljišča v zemljiško knjigo vpiše le kot neke vrste predvpis. Vrhovno sodišče bi lahko namreč v prihodnjih mesecih to odločitev razveljavilo. Ali seveda potrdilo. Zadnji narok se je v Rimu odvijal 23. junija, odločitev gre pričakovati v naslednjih mesecih.

»Tresla se je gora, zgodilo se ni nič,« se je Stefano Ukmar odzval na poročanje o odredbi. Izpostavil je, da so na Tržaškem le tri vasi, v katerih upravljajo jusarsko premoženje sami jusarji, drugod opravljajo to nalogo občine. »V Dolini, Boljuncu in na Kontovelu so dosegli zunajsodni dogovor,« je poudaril in kritiziral jusarje, »ki delajo za odvetnike«. Jusarji so se lotili več tožb proti občini, brez dogovora pa tudi ugodna sodba vrhovnega sodišča ne bo rešila težav. Z jusarskim premoženjem upravljajo tudi nekatere slovenske oziroma dvojezične občine, je izpostavil Ukmar, s slovenskimi župani, »nekateri od teh so iz stranke Slovenska skupnost. Ali so vsi neumni?« se je vprašal.

»Vsi smo vedeli, da ni pravnomočna,« je o vpisu drugostopenjske sodbe v zemljiško knjigo včeraj dejal odvetnik jusarjev Peter Močnik. »Nekdo je dal to posodobiti,« je pristavil, »ali se je pritožila občina, ali se ne ve ...«. Močnik je pristavil, da odpira ta zgodba drugo skrb vzbujajoče vprašanje: kdo je pripravil dokumente za sodnika, ki naj bi načeloma le podpisal, kar mu pripravijo zaposleni na zemljiškoknjižnem uradu. Močnik se vsekakor načeloma strinja z dopolnilom, torej s tem, da se rezervira vpis pod pogojem, da je sodba potrjena. Dodal pa je, da bi bilo zanimivo vedeti, kaj je sprožilo pritožbo. Za openske jusarje se torej zaenkrat ne spremeni nič, niti na boljše niti na slabše. Na morebitno vrnitev openskih zemljišč bodo morali še počakati.