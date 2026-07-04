V Sesljanskem zalivu zapeljali v morje

Morda je bil kriv napačen manever, da je skupina mladeničev v Sesljanskem zalivu z avtomobilom končala v morju. Morda je nesreči botroval tudi alkohol, na srečo pa se nihče ni resneje poškodoval.

Do nesrečnega dogodka je prišlov danes (v soboto) ob zori, skupina žurerjev je po zabavi ravnokar zapuščala parkirišče v Sesljanskem zalivu, ko je njihovo vozilo zgrmelo s pomola v morje. Voznik in potniki so sami pravočasno izstopili iz avtomobila, mokri a nepoškodovani. Na pomoč so prihiteli gasilci z Opčin ter specializiran oddelek gasilcev potapljačev. Pripeljalo je tudi gasilsko plovilo.

Reševalci službe 118 so ponesrečence na kraju oskrbeli, ker poškodbe niso bile hude, prevoz v bolnišnico ni bil potreben. Prisotni so bili tudi pripadniki luške kapitanije in karabinjerjev. Slednji naj bi po poročanju drugih tržaških medijev ugotovili, da so mladeniči pregloboko pogledali v kozarec.

Gasilci so, preden bi vozilo izvlekli iz vode, na gladino morja namestili posebne pregrade, da ne bi prišlo do izlivanja goriva in onesnaženja morja. Gasilci potapljači, ki so na pomoč prišli iz Benetk, so avtomobil nato pritrdili na dvižne kable gasilskega tovornjaka z žerjavom. Avtomobil so gasilci tako potegnili iz morja nazaj na kopno.