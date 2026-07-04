OKS pozdravlja podpore olipijcem

»Olimpijski komite Slovenije podpira odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) o dodelitvi podpore udeležencem olimpijskih iger in bo pozorno sledil vsej nadaljnji fazi uresničitve te pobude.«

Tako je povedala Katarina Prešeren, vodja odnosov z javnostmi in protokola pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Odločitev, sprejeta konec preteklega tedna na izredni seji vodstva MOK v švicarski Lozani na predlog predsednice Kirsty Coventry predvideva ustanovitev posebnega sklada v višini kakih 140 milijonov dolarjev, iz katerega bodo črpali sredstva za podporo vsem udeležencem poletnih in zimskih olimpijskih iger. Vsak olimpijec bo - ne glede na uvrstitev - prejel po 10 tisoč dolarjev. Prvi prejemniki podpore bodo udeleženci letošnjih zimskih olimpijskih iger Milano Cortina.

Prešeren je pojasnila, da »v tem trenutku ni še jasno, kako bo potekala razdelitev prispevkov. MOK bo moral najprej sporočiti mehanizem, v okviru katerega se bodo športniki prijavili. Ta proces je še v teku. Po vsej verjetnosti bo to snujoča se posebna platforma. Vsak upravičeni športnik se bo moral prijaviti na platformo za prejem podpore, kar naj bi se zgodilo do konca leta, izplačila so predvidena v letu 2027.«

Kako bo do izplačil prišlo, ni še jasno, je sporočila Katarina Prešeren. Doslej ni še znano, ali bodo sredstva prišla do posameznih nacionalnih olimpijskih komitejev, ki jih bodo nato posredovali olimpijcem, ali pa neposredno upravičenim športnikom.

Mednarodni olimpijski komite je posamezne nacionalne olimpijske komiteje obvestil o pobudi, ni pa sporočil, kako bodo potekala izplačila.

Slovenijo je na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 zastopalo 37 športnic in športnikov, 18 žensk in 19 moških. Med njimi je bila tudi nabrežinska alpska smučarka Caterina Sinigoi. Med ponedeljkovim pogovorom z zamejsko olimpijko je slednja poudarila, da ni dotlej prejela še nobenega »uradnega« sporočila o dodelitvi podpore. Katarina Prešeren je v četrtek izjavila, da so »bili vsi olimpijci obveščeni.« Na izrecno vprašanje: »Kdaj?« je odgovorila: »Včeraj ali predvčerajšnjim«. To je v sredo ali v torek. Obenem je dodala, da bo »Olimpijski komite Slovenije skrbel za komunikacijo s športniki,« in pristavila: »Sedaj vsi čakamo. Prva faza je bila odločitev, kar je za športnike super, sedaj sledi razvoj procesa za izdajo podpor, ki jih bodo olimpijci prejeli prihodnje leto.«