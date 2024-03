Do konca leta naj bi Trst razpolagal z velikim hladilnim skladiščem

Sreča Trsta je od nekdaj vezana na morje. In na tem elementu si je v zadnjih letih mesto znalo zgraditi uspeh in sloves, tako da se danes upravičeno visoko uvršča na lestvici mest, v katerih se boljše oziroma bolj kakovostno živi. O vlogi Trsta na krajevni, državni in mednarodni ravni, o njegovem razvoju in živahni preobrazbi je sinoči tekla beseda na posvetu, ki ga je v prostorih centra Regus na tržaškem nabrežju priredila holdinška skupina Bell Group iz Milana. Ta v mestu načrtuje več strateških naložb. Ob dejstvu, da je Trst vaba za zasebni kapital, kar je poudarilo več sogovornikov, med njimi tržaška podžupanja Serena Tonel in predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga ter

predsednik pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana (v odstopu) Zeno D’Agostino in nekdanji župan in predsednik skupine Polo del Gusto Riccardo Illy, je za govorniško mizo je sedel tudi generalni direktor skupine Bell Group, pomembne družbe na področju logistično-industrijskih nepremičnin, Cesare Lanati, ki je spomnil na njihovo skoraj 50 milijonsko zasebno naložbo.

V industrijski coni pri Žavljah, na območju, ki ga upravlja konzorcij Coselag, naj bi na desnem bregu plovnega kanala, kjer je nekoč bilo dejavno podjetje ReOil, še do konca leta zagledalo luč 25 tisoč kvadratnih metrov veliko hladilno skladišče, v katerem bodo na različnih temperaturah (do -28 stopinj Celzija) hranili zamrznjeno ter svežo hrano in/ali farmacevtske izdelke. Da gre za pomembno naložbo dokazuje med drugim dejstvo, da bo vplivala tudi na s skladiščem povezane dejavnosti, saj je napovedanih najmanj 250 novih delovnih mest.

