Do naselja Barcolana bo peljalo več avtobusov

Mestni prevoznik Trieste Trasporti (TT) v sodelovanju s tržaško občino ob vikendu Barcolane krepi avtobusne povezave in tudi letos ponuja storitev Park&Bus. Javni prevoz bo na voljo tudi v nočnih urah.

Od danes do nedelje bodo lahko vozniki pustili svoje avtomobile na parkirišču Bovedo, pri krožišču na Opčinah in na Trgu delle Puglie, od koder se bodo lahko z avtobusom odpeljali do naselja Barcolana na tržaškem nabrežju. Cena celodnevne vozovnice za vse avtobuse znaša en evro, nakup je možen na licu mesta. Mestni avtobusi bodo danes vozili med parkirišči in nabrežjem od 14. do 21. ure, jutri od 10. do 21. ure, v nedeljo pa med 8.30 in 15. uro. Vsi urniki voženj in druge informacije so dosegljive preko aplikacije glimble FVG.

Danes in jutri bodo nočne avtobuse na klic TSonDemand nadomestile izredne nočne vožnje z in do Trga Santos pri tržaški železniški postaji. Nočni avtobusi bodo povezovali mestno središče z Miljami, Opčinami, Nabrežino, s Katinaro, z Barkovljami, s Svetim Vidom in Svetim Ivanom, ponekod do približno 2. ure, drugod do približno 4. ure. Zaradi zaprtja nekaterih mestnih ulic bodo nekateri avtobusi v ubirali drugačno pot. Podjetje TT je še sporočilo, da bodo čez dan okrepili več povezav. Do jutri bo med Miljami in Trstom plula tudi ladja podjetja Delfino Verde.