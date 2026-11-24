V ponedeljkovi športni oddaji Športel se je voditelj Igor Malalan o ženskem odbojkarskem projektu Zalet pogovarjal s predsednikom Kontovela Petrom Lisjako, predsednikom Sloge Markom Kraljem in predsednikom Sokola Pavlom Vidonijem, ki se je v oddajo vključil po video zvezi. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele nogometni derbi 2. amaterske lige med Sovodanjami in Zarjo ter osmo zaporedno zmago Jadranovih košarkarjev v meddeželni B-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa novo zmago odbojkarjev SloVolleyja v C-ligi in čustveno prvo zmago Borovih košarkarjev v letošnji sezoni. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Jadranov košarkar Nikolaj Persi.

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