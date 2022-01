»Do necepljenih pacientov ne čutim več empatije«

Na intenzivni enoti katinarske bolnišnice trenutno z novo koronavirusno boleznijo zdravijo enajst bolnikov. Razen enega pacienta so vsi ostali necepljeni. Po besedah prof. Giorgia Berlota, predstojnika oddelka za anestezijo in reanimacijo, nas zadnji podatki ne smejo uspavati. Na oddelku za intenzivno nego se v zadnjih mesecih zdravijo ljudje, ki niso cepljeni. »Jezi me, da nekateri ljudje problem banalizirajo, kot da ga ni. Problem je in se znova stopnjuje, zato pozivam vse, da so na to pozorni, da ukrepe, ki so bili že ne vem kolikokrat ponovljeni, dosledno upoštevajo. In da se tisti, ki še oklevajo, vendarle cepijo,« je dejal sogovornik, ki nam je tudi zaupal, kako se je odnos bolnikov in njihovih svojcev v zadnjih mesecih spremenil do zdravstvenega osebja. »Toliko obtožb in groženj, nenazadnje pa tudi sovraštva z vseh strani, kot sem ga prejel v zadnjih tednih, nisem doživel v celi svoji karieri,« je povedal prof. Berlot, ki je zaslužen tudi za to, da so tržaško nosečnico, ki je bila pred časom zaradi covida-19 v kritičnem stanju, poslali na zdravljenje v bolnišnico v Veroni.

Doktor Berlot, kakšna je trenutno situacija na vašem oddelku?

Na oddelku imamo enajst pacientov, a vsak čas bo prišel dvanajsti. Cepljen proti covidu-19 je samo en pacient, preostalih deset je necepljenih. A pozor, cepljeni pacient, ki ima okoli 60 let, ima za seboj posebno zgodbo. V bolnišnico je prišel na operacijo, a je imel veliko smolo, se okužil in pristal na našem oddelku. K sreči je njegovo stanje stabilno, ni življenjsko ogrožen.

Kakšna je povprečna starost vaših pacientov?

Med 50 in 75 let. Delež žensk in moških je polovičen.

Situacija se pri vas v prihodnjih tednih najbrž ne bo izboljšala?

Na našem oddelku krivulja začne naraščati od dva do tri tedne po naraščanju števila novookuženih. Človek se mora najprej okužiti, na dan pridejo simptomi, na našem oddelku nato pristanejo posamezniki, katerih stanje se je med potekom bolezni izredno poslabšalo.

Koliko pacientov ste zdravili od oktobra 2021, ko nas je preplavil novi val okužb?

Od oktobra do danes smo zdravili 76 pacientov.

Kaj pa v enakem obdobju lani?

Ne spomnim se točnih številk, a veliko več kot letos.

Je lahko ta podatek eden od dokazov, da cepivo učinkuje?

Absolutno. Cepljenje ne ščiti stoodstotno pred okužbo, lahko pa zatrdim, da ščiti pred hudo obliko bolezni in pred smrtjo. In prav zato na intenzivnem oddelku v zadnjih mesecih zdravimo samo necepljene posameznike. Ne pozabimo, da je smrtnost med pacienti na našem oddelku visoka. Od 76 bolnikov, ki smo jih oskrbeli v zadnjih mesecih, jih je umrlo 26.

To pomeni, da kar ena tretjina vaših pacientov ni preživela. Delež umrlih je potemtakem izredno visok.

Seveda je visok, delež umrlih presega 30 odstotkov.