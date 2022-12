Do prostega gibanja

Kdor še ni izpolnil ankete o motečih arhitektonskih ovirah na območju devinsko-nabrežinske občine, ima čas še do božiča. Občina Devin - Nabrežina je pred mesecem dni na svoji spletni strani objavila anketo, s katero občane sprašuje, na primer, katera so po njihovem mnenju osebam s posebnimi potrebami najtežje dostopna javna poslopja in mesta – beri poštne poslovalnice, občinska hiša, šole, avtobusne postaje. Pa tudi katere ceste je potrebno urediti, da bi se izboljšalo njihovo uporabnost, in kako je z dostopnostjo vozil javnega linijskega prevoza oziroma avtobusnih postaj. Vsak pa lahko doda še svoje pomisleke in nasvete v zvezi z odpravo teh ovir.

Zbrane namige in napotke bo občina upoštevala pri pripravi Načrta za odpravo arhitektonskih ovir (PEBA), katerega cilj je načrtovanje ustreznih ukrepov, ki bodo vsem omogočili prost in neoviran dostop do javnih poslopij in krajev, je v Grudnovi hiši v Nabrežini v ponedeljek zvečer opozoril domači odbornik za infrastrukturna dela in javne investicije Massimo Veronese in spomnil, da je občina zanj prejela tudi finančno pomoč s strani Dežele FJK.

Občina je za realizacijo načrta poverila arhitektko Anno Monaco, ki je na srečanju pojasnila, da bo načrt pripravljen do maja prihodnje leto, v prihodnje pa ga bo mogoče razširiti na druga občinska območja, glede na dodatna pridobljena finančna sredstva. »Načrt temelji na analizi območja oz. na informacijah s strani občanov glede kritičnih točk na njem,« je poudarila. Oktobra so se srečali z osebami s posebnimi potrebami, pa tudi starejšimi občani na primer.