VREME
DANES
Ponedeljek, 19 januar 2026
Iskanje
Infrastrukture

Do razlastitev naj ne bi prišlo, občina bo zahtevala nadomestila

Družba Terna, ki načrtuje gradnjo podzemnega elektrovoda med Štivanom in Rojanom, trenutno izključuje možnost razlastitve zasebnih parcel na območju devinsko-nabrežinske občine

Eva Skabar |
Nabrežina |
19. jan. 2026 | 20:35
    Do razlastitev naj ne bi prišlo, občina bo zahtevala nadomestila
    Srečanje s predstavniki družbe Terna je potekalo v Grudnovi hiši v Nabrežini (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Lastnikom zemljišč na območju Občine Devin - Nabrežina, ki bi jih lahko zajela načrtovana dela za postavitev podzemnega elektrovoda med Devinom in Rojanom, naj ne bi pretila realna možnost razlastitve. Tako je bilo slišati na včerajšnjem javnem srečanju s strokovnjakoma družbe Terna, ki upravlja infrastrukturo električnega omrežja in načrtuje gradnjo dveh podzemnih elektrovodov na območju devinsko-nabrežinske in tržaške občine. Srečanja z občani so se udeležili še predstavniki Dežele FJK, deželne agencije za okolje Arpa in Občine Devin - Nabrežina.

Projekt družbe Terna na devinsko-nabrežinskem ozemlju predvideva postavitev 10 kilometrov kablov pod cestišče na državni cesti 14 med papirnico v Štivanu in Sesljanom ter pod Obalno cesto. V načrtu pa so upoštevali širše območje in so vanj vključili nekaj zasebnih parcel ob robu cestišča, v primeru, da bi potrebovali več prostora za njegovo uresničitev, sta povedala tehnika. V tej fazi projekta - trenutno še čakajo na njegovo odobritev - predvidevajo, da bodo za izvedbo del morda potrebovali dostop do nekaterih zemljišč. V tem primeru bodo vpisali služnost prehoda na parcelo, trenutno pa izključujejo možnost razlastitve. Z lastniki zemljišč, ki bodo sploh še na seznamu družbe Terna po pripravi izvedbene dokumentacije, pa bodo vzpostavili stik pred začetkom del.

Družba Terna je podzemna elektrovoda načrtovala z namenom povečanja odpornosti električnega omrežja. Skupno bodo med Devinom in Rojanom ter med Starim pristaniščem in Rocolom namestili 33 kilometrov električnih kablov. Z okrepitvijo sistema se želijo izogniti morebitnim prekinitvam oskrbe z električno energijo v primeru ekstremnih vremenskih pojavov in ob močni burji. Obenem želijo povečati varnost in zmogljivost omrežja, ki bo zaradi načrtovane elektrifikacije tržaškega pristanišča v prihodnosti bolj obremenjeno, sta tehnika pojasnila občanom. Predvidevata pa, da se bodo dela začela v letu 2028.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: