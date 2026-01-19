Do razlastitev naj ne bi prišlo, občina bo zahtevala nadomestila

Lastnikom zemljišč na območju Občine Devin - Nabrežina, ki bi jih lahko zajela načrtovana dela za postavitev podzemnega elektrovoda med Devinom in Rojanom, naj ne bi pretila realna možnost razlastitve. Tako je bilo slišati na včerajšnjem javnem srečanju s strokovnjakoma družbe Terna, ki upravlja infrastrukturo električnega omrežja in načrtuje gradnjo dveh podzemnih elektrovodov na območju devinsko-nabrežinske in tržaške občine. Srečanja z občani so se udeležili še predstavniki Dežele FJK, deželne agencije za okolje Arpa in Občine Devin - Nabrežina.

Projekt družbe Terna na devinsko-nabrežinskem ozemlju predvideva postavitev 10 kilometrov kablov pod cestišče na državni cesti 14 med papirnico v Štivanu in Sesljanom ter pod Obalno cesto. V načrtu pa so upoštevali širše območje in so vanj vključili nekaj zasebnih parcel ob robu cestišča, v primeru, da bi potrebovali več prostora za njegovo uresničitev, sta povedala tehnika. V tej fazi projekta - trenutno še čakajo na njegovo odobritev - predvidevajo, da bodo za izvedbo del morda potrebovali dostop do nekaterih zemljišč. V tem primeru bodo vpisali služnost prehoda na parcelo, trenutno pa izključujejo možnost razlastitve. Z lastniki zemljišč, ki bodo sploh še na seznamu družbe Terna po pripravi izvedbene dokumentacije, pa bodo vzpostavili stik pred začetkom del.

Družba Terna je podzemna elektrovoda načrtovala z namenom povečanja odpornosti električnega omrežja. Skupno bodo med Devinom in Rojanom ter med Starim pristaniščem in Rocolom namestili 33 kilometrov električnih kablov. Z okrepitvijo sistema se želijo izogniti morebitnim prekinitvam oskrbe z električno energijo v primeru ekstremnih vremenskih pojavov in ob močni burji. Obenem želijo povečati varnost in zmogljivost omrežja, ki bo zaradi načrtovane elektrifikacije tržaškega pristanišča v prihodnosti bolj obremenjeno, sta tehnika pojasnila občanom. Predvidevata pa, da se bodo dela začela v letu 2028.