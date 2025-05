Dobitnik nagrade Tomizza 2025 je Elvio Guagnini

Nagrado Tomizza, ki jo podeljuje Lions Club Trieste Europa, bodo prihodnji četrtek (29. maja) vročili raziskovalcu, literarnemu kritiku in častnemu profesorju na tržaški univerzi Elviu Guagniniju. Dogodek bo ob 19. uri v dvorani Guglielmo Oberdan tržaškega hotela NH na nabrežju Trsta.

Guagnini se je rodil v Trstu 22. septembra 1939, poučeval je tako na Univerzi v Trstu kot v Amsterdamu, Celovcu in Pulju. Raziskal je odnos med poezijo in znanostjo v 18. stoletju, nato tržaško in deželno kulturo ter književnost. Obravnaval je tudi vprašanji komunikacije in informiranja ter potrošniško književnost.

Je urednik knjig in ponatisov Biagia Marina, Scipia Slataperja, Edmonda De Amicisa, Borisa Pahorja in drugih avtorjev. V svojih zapisih se je posvetili tudi Danteju, Petrarci, Ariostu in sodobnejšim Svevu, Alvaru in Tomizzi.