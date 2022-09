Dobrodelni Radio Day za »čukce« nadvse uspešen

Vremenu navkljub je bil petkov dobrodelni Radijski dan oz. Radio Day za Sklad Mitja Čuk nadvse uspešen. Praznik, ki so ga priredili na pobudo slovenskih programov RAI in v sodelovanju s Slovenskim kulturnim društvom France Prešeren, Občino Dolina in Skladom Mitja Čuk, je bil prvotno načrtovan na boljunski Gorici, nič kaj spodbudne vremenske napovedi pa so dogajanje spravile pod streho boljunskega gledališča Prešeren.

Dogajati se je začelo že zgodaj po kosilu z Glasbo po željah – voditeljico Anastasio Cibic so preplavila glasbena voščila in obisk »predsednika glasbe po željah« s cvetjem. Zelo uspešen je bil nato Otroški kotiček, saj se je veliko otrok pridružilo gledališkemu igralcu Primožu Forteju ob aktivnem pripovedovanju pravljice. Kasneje so Matej Nadlišek, Jari Jarc in Katerina Pertot vodii oddajo #bumerang. Vse oddaje so predvajali v živo na valovih Radia Trst A. Ob 17. uri je pred gledališčem zadonela glasba DJ Oskarja, ki je vabila k plesu, odprli pa so tudi razstavo Čukci ustvarjajo. Glasbeno dogajanje se je pod večer preselilo znova na notranji oder, ki so ga zasedli mladi člani ansambla Nebojsega, za njimi pa še skupina Zmelkoow, ki je na noge privabila zbrane.