Dodatnih devet mesecev kisika za zaposlene v tovarni Tirso

Še dodatnih devet mesecev izrednega nadomestila za čakanje na delo (CIGS). To je rezultat dopoldanskega srečanja na daljavo, ki je potekalo med predstavniki ministrstva za proizvodnjo in Made in Italy ter sindikati Cgil, Cisl in Uil glede usode delavk in delavcev miljske tekstilne tovarne Tirso.

Da gre za rešilno bilko za zaposlene, je za Primorski dnevnik potrdil Andrea Rizzo od sindikata UIL, ki se je skupaj s kolegi Fabriziom Zacchigno CGIL, Marcantoniom Papagniem CISL in Filippom Caputom CONFSAL udeležil video povezave. »Potem ko je zaposlenim decembra zapadel prvi sklop izrednega nadomestila za čakanje na delo - za oktober, november in december, so z ministrstva potrdili nadaljevanje slednjega še od 1. januarja do 30. septembra 2025,« je potrdil.

