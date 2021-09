Dokumentarec o Krasu in Kraševcih

Kraška umetnost, kraška narava in kraška arhitektura: to so tri oporne točke, na katerih je zgrajen dokumentarec Kraška zgodba: kamen in les, ki sta si ga zamislila, režirala, posnela in zmontirala mlada Kraševca Kristjan Stopar in Damjan Košuta. Avdiovizualni »hommage« domačemu okolju sta v sredo zvečer premierno predstavila v Prosvetnem domu na Opčinah, kjer ima svoj sedež Slovensko kulturno društvo Tabor. Predfestivalskega dogodka Slofesta se je kljub koronavirusnim omejitvam udeležilo lepo število ljudi.

»Kras, njegovo zgodbo, ljudi in običaje, sva želela uprizoriti v avdiovizualni obliki. Vseskozi sva sodelovala štiriročno in po dveh letih dela, ki ga je vmes prekinila pandemija koronavirusa, izdala film, ki pripoveduje zgodbo nas samih,« je razložil Stopar, ki se poklicno ukvarja s skladanjem glasbe za različne medije, in je avtor glasbene kulise in scenarija dokumentarca. »Sem amaterski snemalec, z ustvarjanjem videoposnetkov sem začel na višji šoli, dokumentarec o Krasu je moj filmski prvenec. Upam, da bo to le iztočnica za vedno bolj kvalitetne izdelke,« je dodal Košuta.

V dokumentarcu nastopata naravoslovca Domen Stanič in Tina Klanjšček, umetnica in profesorica likovne vzgoje Jasna Merkù, arhitekta Boris Grgič in Danilo Antoni ter etnologinja in raziskovalka kraških običajev Vesna Guštin. Vsak od njiju predstavi pogled na Kras iz zornega kota svoje stroke; izjave intervjuvancev se prepletajo s kadri, ki so jih posneli na tleh in v zraku (posnetki z dronom so delo Jordana Štekarja), rdečo nit dokumentarca predstavlja prodoren glas upokojenega radijskega napovedovalca Janeza Beličiča, ki s svojo pripovedjo posamezne dele filma povezuje v smiselno celoto.

Dokumentarec bo doživel uprizoritev tudi na malih ekranih: v nedeljo, 12. septembra, in v četrtek, 16. septembra, ga bodo ob 20.55 predvajali na televizijskem programu Rai 3 bis.