Stefano Bianchi, odgovoren za zgodovinske in umetniške muzeje Občine Trst, je pozdravil v imenu mestne vlade, saj se odprtja nista udeležila pristojni odbornik Giorgio Rossi in niti župan Roberto Dipiazza. Davide Belleli, podpredsednik tržaške Judovske skupnosti je poudaril, da je vsak član skupnosti imel sorodnike, ki so jih nacisti deportirali v koncentracijska in uničevalna taborišča. Razstave pa so »opomin, naj se te grozote ne ponovijo«. V imenu oddelka za humanistične vede Univerze v Trstu, ki je sodeloval pri zasnovi razstave in raziskavah, sta spregovorila direktorica Elisabetta Vezzosi in njen namestnik Massimo Degrassi. Poudarila sta pomen tovrstnih sodelovanj med univerzo in drugimi ustanovami ter učinkovitega komuniciranja izsledkov raziskav.

Ob osemdesetletnici prve rasne deportacije iz Trsta v Auschwitz so danes v Rižarni odprli trijezično razstavo Destinazione lager, ki bo v dvorani za komemoracije na ogled do 9. junija 2024. Razstava je sad napornega in obširnega raziskovalnega dela, v sklopu katerega so številni partnerji dokumentirali biografije in usode vseh deportirancev.

Raziskovalec Matteo Perissinotto je spregovoril o pomenu današnjega dne in poudaril, da so se organizatorji zelo potrudili, da bi bilo odprtje ravno na dan, ko je pred 80 leti iz Trsta odpotoval prvi vlak deportirancev. Razstavo so kustosi, med njimi sta tudi zgodovinarja Tullia Catalan in Franco Cecotti, zasnovali v več delih, ki predstavljajo, poleg deportirancev in deportacije, tudi zatiralce, ki so lovili Jude, in politične deportirance.

Razstava z razlagami v italijanščini, slovenščini in angleščini je odprta ob običajnih urnikih obratovanja muzeja Rižarna do 9. junija 2024. V sklopu razstave so organizatorji uredili tudi »dvoranico«, kot so jo šaljivo poimenovali, v kateri lahko obiskovalci prisluhnejo polurnemu pričevanju treh deportirancev, dvema rasnima, enemu političnemu. Katalog razstave bo izšel januarja, ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst.