Dolgoletni učiteljici in kulturni delavki Veri Poljsak nagrada Nadja Maganja

Odbor za nagrado Nadja Maganja, ki ga sestavljajo predstavniki Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, Slovenske zamejske skavtske organizacije, Skupnosti sv. Egidija iz Trsta ter Nadjine družine, bo nagrado za leto 2026 v sodelovanju s SKD Barkovlje podelilo učiteljici in vsestranski kulturni delavki Veri Poljsak.

Slovesnost bo v ponedeljek, 13. aprila 2026, v prostorih barkovljanskega društva v Ul. Bonafata 6 z začetkom ob 19. uri. O življenju in delu nagrajenke bo spregovoril Devan Jagodic. Program bo uvedel otroški zborček Glasbena kambrca pod vodstvom Marilene Lo Pinto, med večerom pa bo nastopil tudi barkovljanski pevski zbor Adria pod vodstvom Tine Rener. Spomin na Nadjo Maganja Jevnikar bo obudila Maja Lapornik, nagrado pa bodo nagrajenki izročili člani Nadjine družine.