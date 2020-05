Dolina Glinščice vabi v varen objem

Sprejemni center Naravnega rezervata doline Glinščice v Boljuncu bo v petek spet odprl svoja vrata. Ker izrednega stanja ob epidemiji covida-19 še ni konec, upravitelji – od marca 2017 je to naravoslovna zadruga Rogos – prosijo obiskovalce, naj spoštujejo nekaj osnovnih navodil za svojo varnost in varnost tistih, ki v centru delajo. »Kar hudo je bilo, vendar gre sedaj na bolje,« nam je zaupala predsednica zadruge Tina Klanjšček in dodala, da je bilo odprtje v načrtih že marca, ob prazniku Odprte meje, pa je po sili razmer odpadlo in Občina Dolina, upraviteljica rezervata, se je odločila za 29. maj.

SKRB ZA VAREN OBISK

»Nabavili smo vse potrebno, da bomo lahko sprejemali ljudi in pripravili osebje, ki bo sprejemalo obiskovalce ob vhodu v center in jih poučilo, kako naj ravnajo v centru,« je pojasnila predsednica. Ob vhodu bo vsem na voljo razkužilo, ki ga morajo nanesti na roke, obvezna je uporaba zaščitne maske in spoštovanje enometrske razdalje med ljudmi, kdor ima povišano temperaturo pa, jasno, naj ne hodi okoli. Poskrbeli so za manjšo spremembo pri vhodu, in sicer uredili enosmerno pot znotraj centra – vhod skozi glavna vrata, izhod pa skozi stranska. Dostop je dovoljen največ šestim osebam naenkrat, če bi bilo obiskovalcev več, bo moral kdo počakati na izhod prve skupine.

Sprejemni center Doline Glinščice bo odprt ob petkih od 9. do 17. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9. do 18. ure. Za dodatne informacije preverite spletno stran (www.riservavalrosandra-glinscica.it) oziroma pridružite se elektronskim novicam.