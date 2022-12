Dolinčani in Kočevci potrdili prijateljske vezi

Tako je bilo, kakor nekoč. Pristno, veselo in družabno, kljub dežju, ki je na koncu zamotil glasbeno doživetje na boljunski Gorici. Nikakor pa ga ni prekinil. »Odločili smo se, da vseeno poskusimo nastop izvesti na trgu, kjer sta dopoldne zaigrala Pihalni orkester Breg in Pihalni orkester Kočevje,« je povedala dolinska odbornica Franka Žerjal in dodala, da sta zasedbi zadnje skladbe zaigrali na suhem oz. na dvorišču Pri partizanih, kjer se je potem v prijateljskem razpoloženju, ob glasbi in prigrizku v domeni SKD Prešeren razvnelo pravo vzdušje, ki se je nadaljevalo tudi na kosilu.

V Boljuncu je namreč Občina Dolina poskrbela za slovesno proslavo pol stoletja pobratenja z Občino Kočevje. Dopoldanskemu druženju z godbami je sledilo popoldne še odprtje razstave lutk Matije Glada – dragocenih lutk ni bilo, so pa razstavni panoji ponudili vpogled v bogato dediščino marionet. Sledila je gledališka predstava – drama Da ne boš sama v priredbi ljubiteljske gledališke skupine KUD Jazbec in partnerji iz Kočevja uveljavljene avstrijsko-hrvaško-bosanske dramatičarke Selme Parisi.

Dolinčani in Kočevci so v nedeljo dokazali, da so prijateljske vezi trdne in da bodo po tej poti samo še vztrajali!