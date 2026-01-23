VREME
Dolinski poštni urad naj bi odprli čez mesec dni

Obnovitvena dela naj bi se zaključila okrog 10. februarja, nato bodo morali opremiti prostore

Sara Sternad |
Dolina |
23. jan. 2026 | 8:48
    V dolinskem poštnem uradu se že več mesecev nič ne premika, pravijo krajani (R.P.)
»Ravno v torek sem se srečal s predstavniki družbe italijanskih pošt, da bi ugotovil, kako potekajo dela in kdaj bo spet odprt edini poštni urad v občini,« je včeraj zaupal dolinski župan Aleksander Coretti. Potem ko so decembra zaman čakali na napovedano odprtje poštnega urada, so ga občani pričakovali vsaj v januarju. Spet bodo razočarani. V pogovoru z županom so predstavniki pošte potrdili, da se bodo obnovitvena dela v uradu zaključila okrog 10. februarja, nakar bo potrebnih okvirno še dodatnih deset dni, da opremijo prostore, za namestitev računalnikov in preverjanje, ali vse deluje, kakor mora. »Italijanske pošte predvidevajo, da bo urad ponovno odprl za javnost nekje 20. februarja,« je obljubo pošt zaupal župan, ki je vseskozi na vezi z družbo.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.

