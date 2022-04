Dolinski zvonovi se bodo od sobote spet oglašali

To soboto, 16. aprila, sicer veliko soboto, se bodo v večernih urah spet oglasili starodavni zvonovi dolinske cerkve, so sporočili iz dolinske župnije. Zato bo letošnja velika noč za celotno Dolino še posebej praznična, ugotavljajo. Dolgotrajno zatišje se bo zaključilo na podlagi odloka, ki ga je podpisal nadškof Giampaolo Crepaldi. »V Dolini se je zaradi utišanih zvonov Jezusov veliki petek vladal kar od 12. januarja,« so zapisali v sporočilu. Zgodba dolinskih zvonov, ki je že dobila mesto v zgodovini Doline, pa se bo na podlagi nadškofovskega odloka zaključila ravno to soboto, ko se obhaja vstajenje Jezusa Kristusa, so pojasnili. Med bogoslužjem, ki se bo pričelo ob 20. uri, se bo najprej oglasil največji zvon, tako imenovani sv. Urh, zatem pa še ostala dva zvonova, sv. Marija in sv. Martin, napovedujejo. Z nadškofovskim odlokom, ki bo stopil v veljavo v soboto, se v Dolino po daljšem zatišju vrača cerkveno zvonjenje, so zaključili.