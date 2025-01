Dolinsko župnijo preglasno zvonjenje stalo skoraj 1000 evrov

Dolinski zvonovi spet zvonijo. Razne zdrahe, ki so prišle na dan zaradi njih in z njimi, pa še odmevajo. Včeraj se je na tržaškem sodišču zaključil sodni postopek v zvezi z zvonovi. Odvetnik duhovnikov Klemna Zalarja in Roya Benasa Alberto Polacco je v njunem imenu zaprosil za oblacijo, dejansko denarno kazen s priznanjem krivde.

Sojenje v zvezi z zvonovi je steklo po prijavi skupine vaščanov, ki so se sklicevali na 659. člen italijanskega kazenskega zakonika, ki kaznuje motenje dela in počitka. Na zatožni klopi sta se znašla župnijski upravitelj Klemen Zalar, ki je v Dolini in okoliških vaseh maševal do jeseni 2023, in nekdanji pravni zastopnik dolinske fare Roy Benas. Slednji je sicer v zadevo le posredno vpleten. Po italijanski zakonodaji so namreč pravni zastopniki far lahko le italijanski državljani.

Zaradi večkratnega prehrupnega in predolgega zvonjenja so Benasa in Zalarja na podlagi 81. člena kazenskega zakonika obsodili na trikratnik denarne kazni za zvočno onesnaženje, ki moti delo oziroma počitek prebivalstva - 309 evrov -, deljeno dva. Duhovnika imata čas do polovice marca, da odplačata vsak po 463 evrov »prispevka« (v italijanščini oblazione) in 80 evrov postopkovnih stroškov.