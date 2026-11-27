Iz torkove priloge Šport plus.

Košarkar Lucas Jakin, rojen leta 2002, prihaja iz Gorice, njegov oče je goriški Slovenec, mama pa Brazilka. V Gorici je zaključil smer informatike na zavodu Jurija Vege, nato se je vpisal na Univerzo na Primorskem v Koper, zdaj je absolvent na Univerzi v Trstu, kjer bo v kratkem diplomiral iz računalniškega inženirstva.

Košarko je igral pri Domu in Jadranu, letos pa je prestopil k Boru v C-ligo. Minulo soboto se je svetoivanska ekipa veselila prve prvenstvene zmage.

Kako to, da ste se odločili za študij v Kopru?

Želel sem spoznati drug sistem študija in nabirati nove izkušnje. Stanovanje sem delil z drugimi in tako spoznal veliko študentov iz držav bivše Jugoslavije in zunaj Evrope. Odločil sem se za študij v angleščini in jo veliko uporabljal za sporazumevanje z drugimi.

Za diplomsko nalogo ste analizirali nabor podatkov iz spletne strani Kaggle, ki se nanaša na dijake srednjih šol na Portugalskem. Kako to?

Ni bilo nobenega posebnega razloga. Podatki so bili zanimivi za proceduro in sva jih uskladila z mojim mentorjem.

Kaj pa Univerza v Trstu?

Tudi tukaj delim stanovanje z drugimi študenti, a so povečini Italijani, tako da se sporazumevamo v italijanščini. Študij poteka v angleščini. Ravno prejšnji četrtek sem oddal diplomsko nalogo, ki jo bom zagovarjal na decembrskem roku.

Imate že načrte, kaj nameravate po končanem študiju?

Kratkoročno že iščem zaposlitev v bližini doma, pripravljen pa sem tudi na delo okrog po Evropi, kjer je več možnosti in so boljše plače. Verjetno bom izbral najboljšo ponudbo.

Ste med študijem redno trenirali in igrali?

Imeli smo po štiri treninge in tekmo na teden. Iz Kopra v Trst sva se pri prevozu vrstila s Stankom Rajčićem, kadar sva igrala pri Jadranu, zdaj, ko sem v Trstu, je vse še bliže.

Vsaka resna ekipa mora imeti v svoji sredi vsaj enega igralca z balkanskega območja. Kako je bilo pri Jadranu?

Košarka je na Balkanu zelo različna od italijanske, že v Sloveniji so razlike. Veliko ekip ustvari fenomene. Klubi iščejo talente že med mladimi igralci in včasih jih tudi najdejo. Jadranovec Marko Milisavljević ima na primer dobro osnovo, kar se potem pozna v igri na igrišču. Treningi so drugačni. Delajo na posameznikih in ekipi, tako da se izkažejo.

Ali vas je Jadranov sponzor kdaj peljal na jadranje?

Ne, vsaj mene ne. Ne vem, če je kdaj prej.

Zakaj ste prestopili k Boru?

Izbira je bila moja osebna. Pri Jadranu je klub res odličen in sem navezal tudi prijateljstva, ki jih še gojim. Odločil sem se za Bor, ker sem želel povečati čas igranja med tekmami.

Po viharnem začetku prvenstva je na zadnji tekmi le zasijal prvi sončni žarek.

Končno smo prišli do zmage, ki smo jo rabili predvsem iz mentalnega vidika. Seveda smo praznovali, cela ekipa je bila zelo vesela, čeprav smo dosegli le prvi dve točki v prvenstvu. Po tolikih porazih smo imeli nazaj nasmeh, in to je dobro.

Ste zadovoljni s svojimi predstavami na igrišču?

Da, zadovoljen sem s svojo igro in sem vesel, da bodisi trener kot ekipa mi zaupata, kar vpliva tudi na večjo mero sproščenosti. Mislim, da je cela ekipa opravila pomemben korak naprej in smo igrali dobro v celoti. Zdaj pa bomo delali naprej in se skoncentrirali na naslednje tekme, saj so vse v našem dometu.