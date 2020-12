Domačini in jusarji pripravljeni na srečanje z Dipiazzo

Pri Banih so pripravljeni, da se krajani in jusarji srečajo s tržaškim županom Robertom Dipiazzo, da se skupaj ugotovijo morebitne rešitve za območje, poimenovano Ue grace, ki je zlasti ob koncih tedna prizorišče divjega parkiranja številnih sprehajalcev. To izhaja iz srečanja, ki je včeraj popoldne (petek) potekalo na sedežu društva Grad, udeležili pa so se ga predsednica Jusa Bani Neva Husu in drugi jusarji, predsednik Agrarne skupnosti za tržaško pokrajino Izidor Sancin, koordinator Karlo Grgič, predsednik rajonskega sveta za Vzhodni Kras Marko De Luisa ter občinska svetnika Valentina Repini in Igor Svab.

Območje Ue grace so člani banovskega jusa pred nedavnim delno zagradili s hlodi, da bi preprečili divje parkiranje, hlodi pa so bili potem odstranjeni in odpeljani neznano kam, zaradi česar je jus tudi obvestil sodstvo. Območje je namreč jusarsko, tako namreč izhaja iz podatkov v zemljiški knjigi, čeprav je v katastru kot posestnik vpisana Občina Trst, a z opombo, da tega ni v zemljiški knjigi.

