Draga letos v znamenju inovacij in soočanj

Slovenska prosveta je objavila pester program letošnjih 58. Študijskih dnevov Draga 2023. Ti bodo na sporedu od 1. do 3. septembra, kot po ustaljeni tradiciji v šotoru za openskim Finžgarjevim domom.

Petkov program se bo začel s pogovorom med Ivom Jevnikarjem in Karlom Hrenom z naslovom Politične dileme Slovencev v Italiji in Avstriji. Govorca bosta debatirala o politiki dveh narodnih skupnosti, ki sta doživeli v zadnjih časih nekaj političnih uspehov, a nimata zajamčenega zastopstva. Program se bo nadaljeval v večernih urah z nastopom vokalne skupine Glasbene matice Vikra pod vodstvom Petre Grassi.

V soboto, 2. septembra, se bo dogajanje začelo ob 10. uri z Drago mladih. Daniel Doz, Andrej Flogie, Jonas Miklavčič in Borut Švara se bodo pogovarjali o umetni inteligenci. Digitalnemu preobratu bo v popoldanskih urah sledil pogovor o zelenem preobratu. Podjetniki Edi Kraus, Mark Pleško in Aleš Štrancar se bodo o njem soočali med pogovorom z naslovom Inovacije in trajnostni razvoj. Tudi sobotno dogajanje se bo zaključilo s koncertom. Tokrat bodo na vrsti mladi vipavski rokerji zasedbe Jet Black Diamonds, ki so v sicer kratki karieri s svojimi komadi že dvakrat osvojili naziv popevka tedna na valovih Vala 202.

Na zadnji dan Drage, v nedeljo, 3. septembra, se bo program pričel z mašo ob 9. uri. Ob 10.15 bo sledil pogovor s tržaškim škofom Henrikom Trevisijem o dilemah, izzivih in protislovjih današnjih dni in o tem, kako naj se katoličani soočajo z njimi.

V popoldanskih urah bo sledila tradicionalna slovesna izročitev Peterlinove nagrade, ki bo letos podeljena dvanajstič. Ob 16. uri pa bo na vrsti vrhunec programa, soočenje med politologom in bivšim politikom Igorjem Lukšičem (SD) in inženirjem, politikom in borbenim uporabnikom Twitterja Žigo Turkom (NSi). Pogovarjala se bosta o levici in desnici, njunih zgodovinskih definicijah in sedanjosti.