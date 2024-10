Drevesa v mestu vse bolj trpijo

Ob močnejši burji in neurjih se tudi na Tržaškem pogosto zgodi, da kako drevo, tudi večje, zgrmi na tla in ogrozi varnost ljudi. 3. oktobra se je to hkrati zgodilo v Drevoredu Sanzio in na Krmenki, nekaj tednov zatem pa je mogočen bor padel blizu jadralnega kluba Pietas Julia na sesljanski obali.

V omenjenem svetoivanskem drevoredu je dvajsetmetrski brest v večernih urah padel čez cestišče in poškodoval avtomobile, parkirane na nasprotnem pločniku. K sreči takrat nihče ni hodil mimo. Enako se je v istem kraju že zgodilo leta 2016, nato je Občina Trst dala tam posekati več nevarnih dreves. Na tržaški občini zagotavljajo, da redno preverjajo stanje dreves na občinskih površinah, v parkih, ulicah, drevoredih.

»Tovrstne analize opravljajo visoko usposobljene osebe, ki uporabljajo vedno bolj natančne tehnične postopke. Vsekakor pa ostaja določen delež nepredvidljivosti, zaradi katerega ni mogoče z gotovostjo napovedati padcev v primeru nenaklonjenih vremenskih razmer,« je v zvezi z drevesom v Drevoredu Sanzio povedal dr. Francesco Panepinto, strokovnjak s področja gozdarskih ved, ki je na Občini Trst odgovoren za vzdrževanje zelenja in dreves. Glede vzrokov tovrstnih dogodkov je omenil, da »mestno okolje drevesu ni posebno naklonjeno in pogosto omejuje njegov razvoj, tako nad površjem kot pri koreninah«.

