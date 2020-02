Drevi čezmejna proslava ob dnevu slovenske kulture

Na pot povezovanja so društva posejana po Miljskem polotoku stopila pred desetimi leti, ko so se odločila za skupno praznovanje dne slovenske kulture. Čezmejno praznično priložnost pa so Društvo Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga, kulturno društvo Hrvatini in kulturno društvo Grmič s Škofij iz leta v leto še obogatili in okrepili, tako da je druženje med sosedi danes nekaj povsem naravnega.

Kultura nas združuje in bogati je naslov vsakoletni slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo zaživela drevi ob 19.

uri v dvorani Hermana Pečariča na Škofijah. »Namen skupne proslave je bil od vsega začetka ta, da bi se ljudje spoznavali. Meje namreč ni več in lepo bi bilo, da bi bil ta prostor povezan,« je povedala nekdanja predsednica DSMO Kiljan Ferluga, domačinka Isabella Marega (sedanja predsednica Fiorella Benčič ni odgovarjala na telefon, op. nov.).

Da so s tega vidika res zgledni, lahko upravičeno zatrdimo, saj lahko društva, ki redno vzdržujejo stike s slovenskimi sosedi, preštejemo na prstih ene roke. »Najbrž ne čutijo take potrebe,« je za razlogi ugibala sogovornica. »Pri nas je bila meja tako blizu, miljsko društvo pa je precej odmaknjeno od vsega ostalega, tako da smo čutili potrebo po tem, da bi se povezali s kom,« je zaupala.