Drevi koncert zbora Tone Tomšič

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani bo drevi ob 20. uri v tržaški Beethovnovi dvorani (Ul. Coroneo 15) postregel s skladbami, ki skozi zgodovino in današnji čas izražajo kritiko moči in nadvlade, postavljajo pod vprašaj družbene norme ter opevajo svobodno, nezlomljivo moč človekove volje. Na večeru z naslovom Zatirani in njihove sanje bo sodelovala tudi Dekliška vokalna skupina Primorsko. Koncert je del projekta Zveze slovenskih kulturnih društev GO!2025 s Kapljicami kulture, ki ga je podprla Dežela FJK.

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani združuje študentke in študente fakultet Univerze v Ljubljani, ki sta jim skupni velika ljubezen do petja in želja po vrhunskem umetniškem ustvarjanju. Že od ustanovitve leta 1926 se uvršča med najpomembnejše usmerjevalce slovenskega zborovskega petja. Repertoar zbora sestavljajo skladbe vseh glasbenozgodovinskih slogovnih obdobij, posebno pozornost pa zbor posveča sodobni zborovski literaturi.

APZ Tone Tomšič koncertira po Sloveniji in v tujini. Svojo kakovost potrjuje z odmevnimi nastopi na številnih tekmovanjih. Od oktobra 2021 zbor vodi Rahela Durič Barić.