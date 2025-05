Drevi shod za konec masakra v Gazi

Trg Oberdan se bo danes ob 18. uri pobarval v zeleno, belo, črno in rdečo. Protestniki bodo na sprevodu po mestu, ki se bo zaključil na Verdijevem trgu in za katerega je dalo pobudo več predstavnikov civilne družbe ter politike, zahtevali konec masakra v Gazi, izpustitev izraelskih talcev, takojšnjo prekinitev ognja ter razdelitev humanitarne pomoči sestradanim prebivalcem palestinske enklave. Med pobudniki je tudi več Slovencev, politikov in kulturnikov.

»Noben otrok v Gazi več ne sme umreti zaradi lakote ali žeje. Svetovne vlade se morajo zbuditi in narediti konec temu strahovitemu dogajanju,« so bili v napovedi shoda jasni organizatorji. Protest bo združil različne politične stranke in kulturna ter družbena gibanja. Med drugimi najdemo levosredinsko opozicijo v tržaškem mestnem svetu, Italijansko levico, Zelene, Vsedržavno združenje partizanov Italije ANPI, združenje katoliških delavcev ACLI ter sindikate CGIL, CISL in UIL.

»Pristojne pozivamo k ustavitvi vseh pogajanj o podaljšanju sporazumov z Izraelom, v primeru Italije pa tudi k preklicu sporazuma o dobavi orožja Izraelu, ki poteče 7. junija,« so zapisali organizatorji shoda, ki so za Palestince dejali, da imajo, tako kot Judje, pravico do lastne, samostojne države.