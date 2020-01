Drogo je imel tudi v spodnjem perilu

Policija je 15. januarja zvečer v bližini bivšega mejnega prehoda pri Fernetičih aretirala 19-letnega S.S. s stalnim bivališčem v Trstu, ki je pri sebi imel drogo. Mladenič se je nahajal v vozilu s slovensko registracijo, ki pripada znanemu prevoznemu podjetju, ob pogledu na policiste pa je začel kazati nelagodje. Pri pregledu so možje postave odkrili precizno tehtnico in več vrst droge: tako je mladenič v nahrbtniku imel zavojčka s približno 140 grami marihuane in elektronsko precizno tehtnico, v spodnjem perilu pa je imel druge tri zavoje s približno 20 grami heroina in tremi grami kokaina. Spričo tega so 19-letnika aretirali in zanj odredili hišni pripor, kjer se nahaja na razpolago tožilstvu.