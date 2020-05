Drogo razpečevali na tržaških mestnih trgih

Na različnih tržaških mestnih trgih so prodajali droge, naposled pa so se ujeli v past preiskovalcev. Policija je v sodelovanju z državnim tožilstvom v torek aretirala šest tujih državljanov, in sicer državljane Iraka, Afganistana, Alžirije, Palestine, Senegala in Nigerije, piše v sporočilu za medije, ki ga je poslala tržaška kvestura. Preiskavo je usklajeval tožilec Federico Frezza, v akcijo pa so šli kriminalisti policije.

Razpečevanje drog je potekalo na Trgu Stare Mitnice, Trgu san Giovanni, Goldonijevem trgu in Trgu Libertà, pa tudi tik ob tamkajšnjem zapuščenem silosu, kjer je v preteklosti prišlo že do številnih aretacij, kljub temu pa so enega izmed osumljencev tam večkrat zasačili z odmerki hašiša. V torek so med preiskavami zasegli 20 gramov marihuane in ukraden italijanski potni list. Na koncu so tri osumljence ovadili na prostosti, druge tri pa pospremili v hišni pripor.