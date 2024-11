Drogo sta prodajala zlasti mladostnikom in mladoletnikom

Tržaški policisti so 19. oktobra aretirali 34-letnega državljana Indije in 18-letnega državljana Pakistana, oba z dovoljenjem za bivanje v Italiji, zaradi prekupčevanja z mamili. Zahtevno večmesečno preiskavo je vodilo tržaško državno tožilstvo. Policisti so na podlagi opazovanj, zasledovanj in tehničnih preverjanj uspeli zbrati več dokazov o preprodaji mamil in odkriti kriminalno združbo. Njen vodja, sicer lastnik trgovine v središču mesta, je prejemal telefonske klice kupcev, njegov pajdaš pa je drogo dostavljal na podlagi prejetih navodil. Dnevno je izročil več odmerkov, največ mladostnikom, pogosto kar mladoletnikom.

Ob zaključku preiskave so policisti na domovih obeh udeleženih in v trgovini opravili preiskavo. Med aretacijo sta imela pri sebi 800 gramov hašiša in večjo vsoto denarja. Prepeljali so ju v tržaški zapor, kjer bosta na razpolago sodni oblasti.