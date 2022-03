Društva opozarjajo: »A najprej v Trst!«

Dvanajst društev, včlanjenih v Zvezo slovenskih kulturnih društev v Italiji, je včeraj v javnost poslalo dopis, da bi protestiralo proti napovedani selitvi Narodne in študijske knjižnice iz Narodnega doma v Ulici Filzi v tistega pri Sv. Ivanu. Podpisali so ga SKD Primorec, SKD Skala, SKD Tabor, SKD Kraški dom, Slovenski klub, SKD Ivan Grbec, SKD Slovan, SKD Lipa, SKD Grad, SKD Barkovlje, TPPZ Pinko Tomažič, SKD Lonjer-Katinara.

Kot so zapisali, so kulturna društva bogastvo slovenske skupnosti v Italiji, saj ozemlje njene naseljenosti povezujejo v kontinuirano celoto. V vlogi »teritorialnih celic prostovoljnih spodbujevalcev doživljanja kulturne in zgodovinske identitete« so prepričani, da lahko prizadevanja za ohranitev in razvoj slovenske skupnosti pridejo do izraza le ob združitvi moči v skupni podobi. Zato so se včlanili v ZSKD, saj verjamejo, da lahko združitev moči »prikaže someščanom, širšemu okolju in ne nazadnje nam samim podobo nadvse vitalne in izjemno bogate skupnosti. Ne gre pa za idejni prostor, ampak tudi za zelo realnega, ki najde v naših očeh aktivnih pripadnikov skupnosti popolno realizacijo in tudi dostojanstvo v središču. Trst je naše mesto, pa čeprav smo dejavni tudi na obrobju,« so zapisali. »Od vedno smo podpirali in trdno verjeli v Slofest, kot spodbudo predvsem za nas same, da ponotranjimo mestno središče kot naravno stičišče naših naporov in prizadevanj.«

Zato omenjenim društvom niso jasne izbire nekaterih odborov in upraviteljev, »da selijo pomembne postojanke slovenstva v periferijo. Kratkovidni in hudi se nam zdita namreč nakazani možnosti, da bi se Oddelek za mlade bralce NŠK selil k Sv. Ivanu, sedež ZSŠDI pa na Opčine«.

»13. julija 2020 smo se v solzah ob neskončnem ploskanju objeli pred Narodnim domom. Začutili smo, da se nam vrača zgodovinska pravica v srcu Trsta, ob tramvaju, na katerem je dobil Srečko Kosovel navdih za misel, kako lepo je naše mesto. Po poldrugem letu se pa žal počutimo prevarane s strani vodstvenih kadrov naše skupnosti, ki dovoljujejo, da se edina trenutna slovenska postojanka v Narodnem domu seli na obrobje.«

Zapis so zaključili s citatom iz dela Marka Kravosa, »ki so ga otroci treh mestnih društev (SKD Barkovlje, SKD Škamperle in

SKD Grbec) pred nekaj leti ponosno odigrali na odru tržaškega Kulturnega doma: “A najprej v Trst!”.«