Društvo slovenskih čebelarjev in nov sedež

Društvo slovenskih čebelarjev ima od 23. avgusta nov sedež, in sicer na Gornjem ključu (it. ex dazio), se pravi na križišču, ki s Ceste za Bazovico vodi na Padriče oz. proti Boljuncu. Po devetih letih so bili prostori v nekdanjem begunskem naselju na Padričah postali pretesni, saj se je čebelarska družina razširila – od prvotne enajsterice je čebelarjev danes že petdeset.

»Zahvalil bi se rad Padričarjem in jusarjem za devetletno gostoljubje, danes pa imamo končno svoj dom,« je novinarjem včeraj povedal predsednik društva Danijel Novak. Nove prostore so dolgo iskali, med drugim jim je bil dostop do nekdanjega sedeža na Padričah že več mesecev močno omejen, tako da je bila selitev nujna. Nove prostore jim je v najem ponudila Občina Trst za dobo devetih let, ki jih bo mogoče podaljšati.

Dom bo treba temeljito urediti, saj je bilo poslopje več kot deset let prazno, tu pa tam je kdo v njem tudi prebil noč. Zaenkrat so uredili večjo dvorano v prvem nadstropju, počasi pa bodo poskrbeli še za električno in vodovodno napeljavo po vsej stavbi, za sanitarije in vse, kar sodi k prijetnemu domu.

V pritličnih prostorih nameravajo urediti manjši muzej, saj je gradiva in eksponatov precej in škoda bi bilo, da jih ne bi javnost spoznala. Ob samem poslopju imajo čebelarji na razpolago tudi 500 kvadratnih metrov veliko zeleno površino, kamor bodo v prihodnjih mesecih prepeljali slovenski in Zuljanov čebelnjak, ki sta še na Padričah, in kjer bodo izvajali svoje dejavnosti.