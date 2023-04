Družba Al Posta vztraja pri projektu za Castelreggio

Družba Al Posta se ne umika. Pripravljena je nadaljevati s projektom javno-zasebnega partnerstva, se prijaviti na razpis in obnoviti oz. upravljati kopališče Castelreggio v Sesljanskem zalivu za obdobje 30 let. Tako je na včerajšnjem srečanju devinsko-nabrežinskemu županu Igorju Gabrovcu in njegovi odborniški ekipi potrdil upravitelj družbe Filippo Cavandoli, ki je sicer še do nedavnega vodil tudi družbo PPN, ki je morala zaradi neplačevanja najemnine in ne izpolnjevanja obveznosti zapustiti naselje Portopiccolo. Kar ni ravno dobra vizitka, česar se zavedajo tudi na občini.

Naj spomnimo, da je maja lani, tik pred volitvami, devinsko-nabrežinski občinski svet sprejel projekt javno-zasebnega partnerstva za obnovo kopališča in 30-letno koncesijo za upravljanje tega, ki ga je ponudila družba Al Posta. Z naložbo vredno 3,6 milijona evrov bi po dveh letih obnovitvenih del nastalo središče, ki bi delovalo 365 dni na leto in ponujalo več storitev obiskovalcem.

Cavandoli je projekt potrdil in občino povabil naj nadaljuje z objavo razpisa. Previdnost pa seveda v takih okoliščinah ni odvečna, je ugotavljal devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in potrdil, da ne gre za predsodke. Od družbe je zahteval vpogled v proračun za leto 2022 in dodatna finančna jamstva, ki jih med drugim predvideva že samo javno-zasebno partnerstvo, oz. potrdila o finančni stabilnosti družbe, v kar se bodo občinski uradi temeljito poglobili. Pred objavo osnutka razpisa pa bo vprašanje znova romalo v občinski svet.