Družba MSC pričakuje prostocarinski režim in olajšave

Zaposliti nameravamo vseh 300 delavcev na čakanju, nekdanji obrat finske multinacionalke Wärtsilä pa bo še naprej imel industrijsko poslanstvo. Vodstvo največjega ladjarja na svetu MSC je včeraj na ministrstvu za podjetništvo v Rimu ponovilo in tudi formaliziralo svoje smele načrte preoblikovanja in prestrukturiranja industrijskega obrata v Boljuncu, kjer so do nedavnega za finsko multinacionalko izdelovali ladijske motorje, v prihodnosti pa bodo tu, če se bo prevzem uspešno zaključil, proizvajali tovorne železniške vagone. Pred tem pa želi MSC doseči, da bi v boljunskem obratu veljal prostocarinski režim (ki ga predvideva mirovna pogodba iz leta 1947). V Rimu naj bi včeraj dobili zagotovila, da je to tudi želja italijanske vlade.

Na včerajšnjem sestanku tehnične narave, ki je sledil spoznavalnemu srečanju pretekli teden, ko je vodstvo MSC napovedalo, da nameravajo v Boljuncu proizvajati do tisoč železniških vagonov na leto, proizvodnja pa bi lahko stekla v roku treh let, so sodelovali Giampietro Castano za ministrstvo, MSC-jevo delegacijo je vodil Nicola Lelli, Wärtsilo je zastopal Michele Cafagna, deželno vlado pa Alessia Rosolen. Na sestanku so sodelovale tudi sindikalne organizacije, sicer ne lokalne, ampak državne. Te so od potencialnega poslovnega partnerja za delavce zahtevale enake plačilne pogoje, kot so jih ti imeli doslej.

Ladijski velikan MSC pa je na mizo postavil zahteve, ki zadevajo davčne olajšave oziroma prostocarinski režim, dostop do posojil, ki so predvidena v primeru reindustrializacije območja, in čas za postopno uvajanje delavcev (od 24 do 36 mesecev). Da mislijo resno, kaže tudi želja, da bi čim prej spremenili lastniško strukturo.

