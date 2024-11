Družine med stalnim pogajanjem in pomanjkanjem pravil

Kakih osemdeset poslušalcev - mam, očetov, vzgojiteljev ali učiteljic - se je v torek zvečer zbralo v dvorani SKD Iga Grudna v Nabrežini, da bi prisluhnilo prvemu od štirih srečanj posvečenih mladim oz. njihovi vzgoji in odnosih v družbi, ki jih vodi vzgojni svetovalec Marco Maggi. Večere sta si zamislila socialnovarstvena služba občin julijsko-kraškega območja in Občina Trst v sodelovanju z zdravstvenim podjetjem Asugi.

Pred 40 - 50 leti ni bilo potrebe po takem tečaju, je hudomušno ugotavljal predavatelj, ki se že 35 let strokovno posveča področju preprečevanja mladostniških stisk ter spodbujanja dobrega počutja. Starševstvo je danes veliko bolj zapleteno, je potrdil. Družina je bila v preteklosti bolj toga in več je bilo pravil, ki jih je moral vsak član spoštovati, danes pa velja prej neko pomanjkanje pravil, ki povzroča zmedo, stalno se je treba pogajati z otroki o vsem, meje med družinskimi člani včasih ne obstajajo in vloge se nevarno prekrivajo, je namignil.

Težavno je danes vzdrževati odnose z otroki in mladostniki na vseh področjih, ne le v družini. Opozoril je na pravila, ki veljajo ob vsakem našem koraku, tako doma kot v odnosih z drugimi – na prihodnjih srečanjih bodo na vrsti njihova kršitev in pa kazni. »Družba se danes sooča že z alfa generacijo mladih, ki jo vse težje razumemo in se nad njimi jezimo, da so nespoštljivi. Tudi dobri učitelji niso več sposobni komunicirati s spreminjajočo se generacijo. Še pred 40 leti so obstajale meje in omejitve, ki so bile soglasno spoštovane po hišah in izven njih, danes pa so meje in omejitve opredeljene subjektivno. Ego žal prevladuje nad vsemi in vsem,« je namignil.

