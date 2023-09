Družini ni povedal, da živi v nečloveških razmerah

29-letni Pakistanec Habib se je včeraj izognil legitimaciji policistov, ker se je v tistem trenutku nahajal v dnevnem centru za migrante, kjer si je lahko opral obleke, napolnil telefon in se oprhal. V Trst je prispel 1. septembra letos in si tako kot vsi drugi migranti zatočišče poiskal v silosu. Oče štirih otrok je šokiran nad tamkajšnjimi razmerami.

Ob 12. uri se je na Trgu Libertà srečal z Alijem Mudassarjem, pakistanskim beguncem, ki je imel to srečo, da se je lepo integriral v tržaško družbo in za Skupnost san Martino al Campo začel delati kot kulturni posrednik. Z njim je prišel tudi 23-letni mladenič, ki se je izognil bivanju v silosu zaradi zdravstvenih težav. Mladenič je redkobeseden. Ali nam je povedal, da je Pakistan zapustil pri osemnajstih letih, do takrat je videl grozote, ki si jih v civiliziranem svetu težko predstavljamo.

Habib je bolj zgovoren. Domovino, v kateri je delal kot pek, je zapustil, ker želi družini omogočiti boljše življenje. Družina je srečna, ker je prispel v Italijo in ker bo tu lahko začel znova. Z mamo in s soprogo ter otroki se sliši vsak dan. Tudi preko video povezave. A jim ne pripoveduje o nečloveških razmerah, v katerih biva. Resnico jim spretno prikriva.

