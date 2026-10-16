Družinska gostilna Gelmo praznuje 100 let delovanja

Vse se je začelo s pradedom Guglielmom Bisiacchijem, Gelmom, kot so ga imenovali. Tako sta ob mizi na dvorišču družinske gostilne Gelmo na Katinari začela svojo pripoved Gelmova pravnukinja in pravnuk, Katja in Giorgio Lorenzi.

Danes bo v gostilni, ki jo vodita kot četrta generacija, še posebno veselo, saj praznujejo pomemben jubilej - 100. obletnico delovanja. »Bižnono je z ženo že vodil gostilno v Lonjerju. Ko je leta 1926 zaradi težav prejšnjega lastnika gostilna na Katinari šla na dražbo, se je odločil, da jo odkupi,« se spominja Katja očetovih pripovedi. Z ženo sta v njej trdo delala vse do leta 1954, ko je Gelmo umrl, vodenje gostilne pa je prevzela njuna nona Kristina. Leta 1969 sta za pult stopila njuna starša, Edoardo in Silvana.

Ko sta se leta 2009 upokojila, pa sta gostilno prevzela 51-letna Katja in 47-letni Giorgio.Stoletnico bodo obeležili danes od 18. ure s fešto. Poskrbljeno bo za glasbo, prigrizek (pijače ne bodo nudili) in darilce za zveste prijatelje in znance. »Potem gremo dva tedna na dopust,« sta se nasmehnila.