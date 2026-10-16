Iz Argentine po sledeh letečih bratov Rusjan

V Gorici sta se pred dnevi mudila Patrizia in Guido Tappari, mati in sin, ki sta po sorodstvenih vezeh povezana z bratoma Edvardom in Jožetom Rusjanom, slovenskima pionirjema letalstva. Patrizia je pripotovala iz Argentine, njen sin Guido pa že sedem let živi v Amsterdamu, kjer deluje kot uveljavljen reklamni in industrijski oblikovalec. Njuno potovanje je bilo tudi priložnost za raziskovanje družinskih korenin in obisk krajev, povezanih z zgodovino družine Rusjan.

Iz Amsterdama sta najprej z letalom odpotovala v Ljubljano, nato pa nekaj dni namenila raziskovanju Slovenije. Z najetim avtomobilom sta se odpravila v Novo Gorico, kjer sta prenočila, naslednji dan pa obiskala Gorico. Srečanje sta predhodno dogovorila z Grazio Rusjan, nečakinjo bratov Rusjan, pridružil pa se jim je tudi podpisani.

Vezi segajo v Argentino

Zgodba družine Tappari je tesno prepletena z zgodovino Rusjanovih. Goriški sodar Franc Rusjan in njegova žena Grazia Cabas sta imela osem otrok, štiri sinove in štiri hčere. Po tragični smrti Edvarda Rusjana, ki se je leta 1911 smrtno ponesrečil ob strmoglavljenju letala v Beogradu, se je njegov brat Jože, prav tako letalski konstruktor, leta 1913 z družino izselil v Argentino, kjer je že živela ena od njunih sester.

V dvajsetih letih prejšnjega stoletja so se mu v Južni Ameriki pridružili še sestri Maria in Lojzka, imenovana tudi Gigia, ter brat Anton, znan kot Tunin. Lojzka je imela pomembno vlogo že pri prvih letalskih podvigih svojih bratov, saj jima je pomagala šivati platno za njuna letala.

V začetku dvajsetih let se je poročila z Goričanom Giovannijem Tapparijem, s katerim sta se preselila v argentinsko mesto Rosario. Njun vnuk Edoardo se je pozneje poročil s Patrizio Curti, njun sin pa je Guido Tappari, ki je skupaj z mamo obiskal Gorico.

Srečanje z njima je potekalo v sproščenem vzdušju. Pogovor je tekel predvsem v španščini in italijanščini, občasno pa so si sogovorniki pomagali tudi z angleščino. Po klepetu ob kavi so se skupaj odpravili na ogled krajev, povezanih z družino Rusjan.

Najprej so obiskali Rusjanovo hišo v Ulici Cappella in se ustavili pred spomenikom bratoma Rusjan pred palačo nekdanje goriške pokrajine. Pot jih je nato vodila do goriškega letališča, kjer sta Edvard in Jože opravljala svoje prve letalske polete.

Obisk so nadaljevali v Novi Gorici, kjer sta si gosta ogledala spomenik in doprsni kip Edvarda Rusjana ter kopijo njegovega letala EDA 5, ki je razstavljena v palači Eda Center.

Dragoceni spomini

Posebno vrednost je obisku dal družinski fotografski album, ki sta ga Patrizia in Guido prinesla s seboj iz družinske zapuščine. V njem so tudi fotografije, stare več kot sto let, poleg albuma pa sta prinesla še nekaj dokumentov, povezanih z Lojzko - Gigio Rusjan. Dragoceno družinsko gradivo sta izročila Grazii Rusjan, ki tako ohranja še en delček zgodovine družine slovenskih letalskih pionirjev.

Patrizia in Guido Tappari sta po obisku Gorice nadaljevala turistično potovanje po Hrvaški, Albaniji in Grčiji. Od tam se bosta z letalom vrnila v Amsterdam, Patrizia pa bo nekaj dni pozneje odpotovala nazaj v Argentino.