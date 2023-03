Družinske zdravnike bi bilo treba »ustvariti«

Družinskih zdravnikov je vse manj. Dovolj je pomisliti, da na Proseku že tri leta zaman iščejo nekoga, ki bi tam sprejemal paciente in so se na začetku marca v repentabrski občini znašli v enakem položaju. Problem se drugače vleče že dolgo. Ob splošnem pomanjkanju teh strokovnjakov se med Slovenci v Italiji pojavlja še vprašanje slovenskih družinskih zdravnikov, ki jih trenutno na Tržaškem ni več niti za prste ene roke.

Na teh temeljih je Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček v torek zvečer v tržaški kavarni San Marco priredil srečanje s tremi slovenskimi zdravniki. Igor Košuta, Renato Štokelj in Danjel Žerjal so opisali težave, s katerimi se morajo spopadati tisti, ki opravljajo ta poklic.

Ljudje se na vabilo niso odzvali. Morda, ker smo v predvolilnem obdobju in marsikateri dogodek neizbežno dobi pečat volilne kampanje, kar ni vsem po godu. Razen novinarjev in organizatorjev so izvedencem prisluhnili le kandidati Slovenske skupnosti za deželni svet FJK. Večer je vodil Marko Pisani, ki je ravno tako kandidat.

Zakaj smo se pravzaprav znašli s prenizkim številom splošnih zdravnikov? Štokelj, ki je sicer tako kot Košuta že obesil zdravniško haljo na klin in se upokojil, je spomnil, da si lahko nekoč po študiju medicine takoj postal družinski zdravnik. Danes so za to potrebna tri dodatna leta izobraževanja in državni izpit. Usposabljanje družinskih zdravnikov pa z razliko od ostalih specializacij ne poteka pod okriljem ministrstva za visoko šolstvo in raziskovanje, zanj skrbijo posamezne dežele.

Temu sledi, da je tudi honorar, do katerega imajo pravico zdravniki specializanti, za približno osemsto evrov nižji v primerjavi z ostalimi specializacijami. Družinski zdravnik si mora na začetku sam najti ambulanto, če zboli, mora priskrbeti nadomestnega zdravnika, ker mora oskrbo tudi ob svoji odsotnosti zagotoviti vsak dan v tednu. Prva leta torej v bistvu dela zato, da izplača začetno naložbo. Gre skratka za podjetniško tveganje, ki je za mladega človeka zelo obremenjujoče, je navedel.

