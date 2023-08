Država bi v Boljuncu varovala zaposlene

Poslanec Demokratske stranke Andrea Orlando je lani, ko je bil v vladi Maria Draghija minister za delo in socialno politiko, predlagal sprejetje zakona, ki poostruje pogoje za zaprtje industrijskih obratov tujih družb v Italiji in njihovo delokalizacijo v tujino. »Spremembo zakona so podprli tudi v Salvinijevi Ligi, to pa zato, ker jo je podprl predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga,« je Orlando razložil na včerajšnjem srečanju v baru Shakerato pri cerkvi sv. Antona novega, ki ga je vodila vodja Demokratske stranke za Tržaško Caterina Conti.

Kot je dejal gost, sta se s sprejetjem zakona v vladi sprva strinjala samo on in tržaški minister za kmetijstvo Stefano Patuanelli (Gibanje 5 zvezd), a so naposled popustile tudi druge politične sile in tudi zveza industrialcev Confindustria.

Na srečanju je beseda tekla o delu, industriji, kovinarstvu, predvsem pa prihodnosti boljunske tovarne, v kateri finska Wärtsilä ustavlja proizvodnjo in jo seli v domovino.

Javno-zasebno partnerstvo

»Zamisel, da bi tovarna v Boljuncu v prihodnje proizvajala motorje na vodik, je obetavna,« je Orlando - ta je bil v preteklosti v različnih vladah tudi že minister za okolje in pravosodje - komentiral nedavni predlog o prevzemu obrata, ki sta ga italijanski vladi in Wärtsili poslala japonski velikan Mitsubishi in italijanska družba Ansaldo Energia. »Državni načrt za okrevanje in odpornost predvideva investicije v zeleni prehod,« je dejal poslanec, ki kot pozitivno ocenjuje tudi dejstvo, da bi tovarno prevzela kombinacija zasebnih in javnih partnerjev (družba Ansaldo Energia je v večinski lasti Državne investicijske banke). Država naj bi bedela, da ne bi prihajalo do špekulacij in bi varovala interese delavcev. Predvsem pa bi pazila, da tuji investitor ne bi na vrat na nos zaprl tovarno, odpustil delavce in jo popihal v tujino. Po Orlandovem mnenju je v nekaterih strateških sektorjih namreč ključna kombinacija zasebnega in javnega. Predvsem je to pomembno v težki industriji in kovinarstvu, ki je po besedah tržaškega vodje sindikata UILM Antonia Rodaja »glavna panoga, saj služi kot podlaga vsej ostali industriji«.