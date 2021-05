Dva tisoč prostih odmerkov cepiva

Zdravstveno podjetje Asugi je sporočilo, da je konec tedna (od petka, 7. maja, do nedelje, 9. maja) na razpolago še dodatnih 2000 cepiv proti covidu-19, ki bodo na Tržaškem in Goriškem namenjene osebam med 60 in 79 leti, ki ne sodijo v kategorijo ranljivih oseb, policistom in drugim predstavnikom sil javnega reda, osebju civilne zaščite ter sostanovalcem in skrbnikom oseb iz rizičnih skupin. Cepljenje bo potekalo jutri in v soboto v Ronkah, v soboto v Nabrežini in v nedeljo v Miljah, saj so v omenjenih cepilnih centrih v teh dneh še na razpolago prosta mesta. Prav tako so še razpoložljivi termin v soboto in v nedeljo v cepilnem centru v goriškem sejmišču. Prijava na cepljenje poteka po že ustaljenih kanalih (na enotnih točkah za naročanje - CUP, v lekarnah, na telefonski številki 0434 223522 in seveda tudi po spletu), Asugi pa spominja tudi, da lahko osebe, ki imajo že rezervirano cepljenje v naslednjih tednih, vbrizg prvega odmerka cepiva anticipirajo na enega od zgoraj navedenih terminov.

Ob robu današnjega prejema donacij v katinarski bolnišnici je generalni direktor Asugi Antonio Poggiana obenem priznal, da so v zadnjih tednih prejeli manj prijav na cepljenje od pričakovanih. Po njegovem mnenju veliko ljudi ne kaže interesa za cepljenje zaradi kaosa okoli cepiva AstraZeneca. »Cepljenje je najpomembnejši in najučinkovitejši korak za vsakogar na naši skupni poti k večji normalnosti. Vsi, ki še razmišljajo, ali bi se cepili ali ne, naj ne odlašajo z odločitvijo. Cepiva so veliko bolj varna kot marsikatero zdravilo. Dvomi o njihovi varnosti so odveč,« je dejal Poggiana, ki je pozval ljudi, naj verjamejo znanstvenikom in njihovim ugotovitvam.